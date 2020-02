Grippe-Welle: Schon 140.000 krank im Bett

Innerhalb von nur einer Woche haben sich um 40 Prozent mehr Österreicher angesteckt.

Wien. Sie waren alle in dieser Saison schon betroffen: Kitz-Held Matthias Mayer, ORF-Star Vera Russwurm und auch Ski-Ass Nicole Schmidhofer – sie alle laborierten an der Grippe.

Jetzt sind die neuen Zahlen da: „Wir haben über 140.000 Grippeerkrankte“, sagt der grüne Gesundheitsminister Rudolf Anschober zu ÖSTERREICH. Vergleicht man diese Zahl mit der Vorwoche, sieht man, wie extrem der Anstieg ist: 40 % mehr Patienten in sieben Tagen.

„Die Grippeepidemie ist voll ausgebrochen“, sagte Sozialmediziner Michael Kunze schon vergangene Woche.

Nicht einmal 10 Prozent sind gegen Grippe geimpft

Schutz. Ein Detail: In Wien haben sich in einer Woche 12.000 Menschen neu angesteckt. Diese Zahl wird nach den derzeitigen Semesterferien laut Expertenschätzung dramatisch ansteigen. In der Schule nämlich, in der die Kinder eng beieinandersitzen, verbreiten sich die Viren am schnellsten. Ganz wichtig, so Experten Kunze, ist die Grippeimpfung, „sie wirkt nach etwa einer Woche, da ist die Grippegefahr noch lange nicht ausgestanden“. Wir Österreicher sind Impfmuffel: Nicht einmal 10 % lassen sich schützen.