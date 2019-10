Grosz: "Hofer hat ja Kurz förmlich gestalked"

In den sozialen Medien ist das Video bereits ein Hit und viel kommentiert: Der oe24.TV-Schlagabtausch bei Fellner! LIVE zwischen Ex-FPÖ-Politiker Ewald Stadler und Ex-BZÖ-Politiker Gerald Grosz hatte es in sich. Gleich zu Beginn gab es harte Bandagen gegen die FPÖ. Ewald Stadler sieht eines der Probleme der Freiheitlichen in der "Ver-Wienerung unter Strache", der die "Kontrolle durch die Bundesländer" fehle. Damit sei die FPÖ keine richtige föderalistische Partei mehr, wie einst, so Stadler. Durch die neuen Seilschaften unter Strache sei "die FPÖ ist zu einem Misthaufen geworden". "Und einen Misthaufen muss man beseitigen, wenn man glaubwürdig sein will", sagt Stadler.

Grosz antwortet spitz und weist seinen Kontrahenten daraufhin, ihn ausreden zu lassen, ansonsten "produzierst du wieder einen Studioflüchtling", so der Ex-BZÖ-Politiker, weil neulich im TV ein Stadler-Gegner die Diskussion verlassen hatte. Ganz so hart geht Grosz mit der FPÖ nicht ins Gericht. Ewald Stadler habe ja mit Strache eine gemeinsame Geschichte und würde deshalb auch "Vergangenheitsbewältigung betreiben". Der Ibiza-Skandal hätte die Freiheitlichen Wähler aber verwirrt, gibt er seinen Kontrahenten recht. Vor allem sei der Wahlkampf insofern schiefgegangen, als sich Hofer zu sehr an Kurz angebiedert hätte. "Der Kurz hat sich teilweise ja schon von Hofer gestalked gefühlt", sagt Grosz zu den Dating-Wahlkampf-Videos der Blauen. Die Folge sei gewesen, dass sich viele FPÖ-Wähler gedacht hätten, wenn Kurz so gut sei, gehen wir gleich zu ihm und wählen den ÖVP-Chef.

Das gesamte Polit-Duell zum Nachsehen im Artikel oben.