Gründer der Wiener Türken-Partei bei Pkw-Crash gestorben

Belgrad/Wien. Drei Menschen sind Montagfrüh bei einem Verkehrsunfall auf einer Autobahn bei der nordserbischen Stadt Subotica gestorben. Ein weiteres Kind wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Den Angaben zufolge hatte der verunglückte Pkw – ein schwarzer Audi Q7 – ein Wiener Kennzeichen.

Nach ÖSTERREICH-Recherchen soll es sich bei dem Lenker des Fahrzeuges um den Mitgründer der Wiener Türken-Partei "Gemeinsam für Wien", Sami Akpinar, handeln. Der Politiker ist bei dem Unfall gestorben. Im Crash-Auto saß auch sein Bruder S. Akpinar aus Bregenz. Er starb ebenso wie ein weiterer Verwandter des Politikers & Untermehmers Sami Akpinar. Auch der Schwager der Brüder, Mesut K., verstarb bei dem Horror-Crash. Einzig der 8-jährige Sohn des Bruders soll laut ersten Informationen schwer verletzt überlebt haben und im Spital liegen.

© all Sami Akpinar ist in beim Crash in Serbien gestorben.

© all Akpinar gründete gemeinsam mit Turgay Taskiran die Türken-Partei in Wien.

© all Der Bruder Akpinars ist unter den Todesopfern.

© all Der 8-jährige Sohn soll verletzt im Krankenhaus liegen.

Die Pkw-Insassen befanden sich auf dem Heimweg vom Urlaub. Nach dem Crash blieb eine weitere türkische Familie, auf der Rückreise nach England, stehen und zog das Kind aus dem Wrack. Informationen über den derzeitigen Gesundheitszustand des 8-jährigen Buben gibt es derzeit noch keine. Ihm muss jedenfalls auf schonende Weise beigebracht werden, dass ein Großteil seiner Familie ausgelöscht wurde. Die Mutter des Buben soll sich – entgegen ersten Informationen – nicht in dem Unfallwagen befunden haben. Der Schock in der türkisch-österreichischen Community ist groß.

Mitarbeit: Viyana Manset Haber