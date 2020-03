Gymnasium-Schülerin mit Coronavirus infiziert

47 in Österreich positiv getestet

In Österreich sind die Fälle der an dem neuartigen Coronavirus erkrankten Menschen leicht gestiegen. Mittlerweile wurden laut Gesundheitsministerium 47 positiv getestet, drei mehr als tags zuvor. 17 bestätigte Fälle gab es laut Innenministerium in Wien, 15 in Niederösterreich, vier in der Steiermark, vier in Salzburg, vier in Tirol und jeweils einer in Kärnten, Oberösterreich und Vorarlberg.

Zwei mit dem SARS-CoV-2 Infizierte konnte bereits wieder geheilt aus dem Krankenhaus entlassen werden. Dabei handelt es sich um die ersten zwei Fälle in Tirol. Betroffen waren zwei Italiener. Einen schweren Verlauf hat die Krankheit bei einem Anwalt in Wien genommen, der nicht ansprechbar auf der Intensivstation liegt. In Österreich gab es bisher 4.000 Tests.