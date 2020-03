Heuer bereits sechs Frauen-Morde

In knapp zwei Monaten - 34 Frauen starben 2019 durch Gewalttaten.

Seit Jahresanfang - also innerhalb von knapp zwei Monaten - sind in Österreich bereits sechs Frauen gewaltsam getötet worden. Im vergangenen Jahr waren es insgesamt 34, 2018 wurden 41 Opfer tödlicher Gewalttaten. Angesichts der alarmierenden Zahlen fordern Gewaltschutzorganisationen im Vorfeld des Frauentages am 8. März einmal mehr eine Aufstockung ihrer Ressourcen.

Blickt man auf die Zahlen der letzten fünf Jahre, wurde ab 2016 eine Häufung von Gewalttaten an Frauen verzeichnet. 2014 wurden nach Angaben des Vereins Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) mit Verweis auf die polizeiliche Kriminalstatistik 19 Frauen gewaltsam getötet, im Jahr darauf waren es 17. 2016 stieg die Zahl dann sprunghaft auf 28, 2017 auf 36, um im Jahr 2018 den Höchstwert von 41 zu erreichen.

Im laufenden Jahr kam es bis dato zu sechs tödlichen Gewalttaten gegen Frauen. Im Folgenden eine Chronologie der tödlichen Bluttaten des heurigen Jahres.

23. Februar 2020: Ein 34-jähriger Mann tötet seine gleichaltrige Ex-Lebensgefährtin in Großwilfersdorf (Oststeiermark) durch mehrere Pistolenschüsse. Täter und Opfer hatten sich nach mehrmonatiger Beziehung erst vor kurzem getrennt. Die 13-jährige Tochter der Frau befindet sich zu dieser Zeit nicht am Tatort, einem Einfamilienhaus.

13. Februar 2020: Eine weibliche Leiche wird im Keller eines Einfamilienhauses in Kössen (Bezirk Kitzbühel) gefunden. Die 52-Jährige ist laut Obduktion bereits mehrere Tage tot, sie wurde von ihrem Ehemann mit einer Schnur erdrosselt. Der 56-Jährige ist geständig und nennt als Motiv "Streitigkeiten aufgrund finanzieller Probleme".

4. Februar 2020: Eine 33-jährige Frau aus Graz wird im Bezirk St. Peter auf offener Straße von einem 27-jährigen Mann mit einem Messer attackiert und stirbt am folgenden Tag im Krankenhaus an ihren Verletzungen. Der Angreifer gesteht die Tat. Er sagt aus, mit dem Opfer nicht bekannt gewesen zu sein. Laut Polizei gab es zuvor bereits "Zwischenfälle aufgrund psychischer Probleme".

4. Februar 2020: In Trieben in der Obersteiermark ersticht ein 29-jähriger seine 25 Jahre alte Ehefrau während eines Streits mit einem Küchenmesser. Als Motiv gibt der geständige Mann "Eifersucht" an, die Frau hätte sich von ihm trennen wollen. Das aus Afghanistan stammende Paar hat eine dreijährige Tochter.

23. Jänner 2020: Ein 37-Jähriger erwürgt seine 28-jährige Partnerin in Wien-Floridsdorf mit bloßen Händen. In der Wohnung der Frau wird die Leiche fünf Tage nach der Tat vom Vater des Opfers gefunden. Der Verdächtige wird festgenommen.

15. Jänner 2020: Ein 50-Jähriger ersticht seine 42-jährige Ehefrau in Ybbs a.d. Donau (Bezirk Melk). Bei der Einvernahme ist der Mann geständig, als Motiv nennt er "Eifersucht". Das Paar hat eine 18-jährige Tochter sowie einen Sohn im Alter von 16 Jahren. Der Jugendliche hatte den Notruf gewählt und die Polizei alarmiert.