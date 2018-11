Heute startet Weihnachten

Jingle Bells ... Schon absurd: Draußen hat es heute 18 Grad, morgen 21 Grad, es scheint die Sonne und doch ist die Weihnachtssaison voll ausgebrochen. Gestern, Freitag um 15 Uhr, eröffnete Österreichs erster Weihnachtsmarkt auf der Burgruine Aggstein in Niederösterreich. Hier geht es richtig traditionell zu: 60 Aussteller bieten Kunsthandwerk, dazu Räucherfisch und Schokofrüchte – alles in romantischer Szenerie.

Rathaus: Weihnachtsbaum kommt schon am Dienstag

Poleposition. Einzelfall ist das keiner – das Christkind ist mit Vollgas im Anflug. Niederösterreich ist dabei in der Poleposition. Ebenfalls gestern sperrte der Adventzauber in den Kittenberger Erlebnisgärten in Schiltern. Die Kinder lieben es: Hier gibt es Kängurus, Alpakas und Weihnachtsbären.

Die Bundeshauptstadt Wien macht ab nächster Woche mit. Am Donnerstag, 8. November, geht es im beliebten Museumsquartier weiter: Startschuss für „Winter im MQ“. Hier erfreuen sich die Gäste an kreativen Punsch-Variationen, Eisstock-Schießen und einer Kunstlicht-Installation.

Größter Markt. Vor dem Rathaus laufen die Bauarbeiten für Österreichs größten Christkindlmarkt längst auf Hochtouren. Am Dienstag erwartet die Weihnachts-Fans schon das erste Highlight: Um 10 Uhr trifft der gigantische Weihnachtsbaum aus der Gemeinde Metnitz (Kärnten) ein und wird aufgestellt.

Eine Woche danach (16. Nov.) sperrt der Markt auf. ­Besonderheit: Es gibt eine eigene App, mit der virtuell Geschenke gesammelt werden. Diese können dann in echte Geschenke für das SOS-Kinderdorf eingetauscht werden.

Es bleibt jedenfalls genügend Zeit für festliche Stimmung: In genau 51 Tagen ist der Heilige Abend.