Höchster Turm der Welt erstrahlte in Rot-Weiß-Rot

Dubai. Da hat sich die österreichische Botschaft in den Vereinigten Arabischen Emiraten etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Das höchste Gebäude der Welt erstrahlte zum Nationalfeiertag in Rot-Weiß-Rot. Eingefädelt hat das der österreichische Botschafter Exzellenz Andreas Liebmann-Holzmann. Das Bauwerk in Dubai misst bis zur Spitze 828 Meter.

Der Turm Burj Khalifa erstrahlte dann am 27. Oktober mit der Aufschrift "Happy Diwali" - "Alles Gute zum Lichterfest". Das Lichterfest ist ein mehrtägiges, bedeutendes hinduistisches Fest in vielen vom Hinduismus geprägten Ländern. Traditionell beginnt es am 15. Tag des Hindu-Monats Kartik – das war heuer der 27. Oktober.