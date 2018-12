Hunde-Hasser legt vergiftetes Futter aus

Die Vorarlberger Polizei fahndet nach einem Tierquäler, der in Hard am Bodensee wenige Tage vor Weihnachten vergiftetes Hundefutter ausgebracht hat. Ein Hund, der davon fraß, konnte nur durch eine Behandlung in einer Tierklinik gerettet werden. Die Polizei (Tel. 059133-8125) bittet um Hinweise.

Das vergiftete Futter wurde am vergangenen Freitag auf einer Wiese im Bereich der Torggelgasse ausgelegt. Um welche Substanz es sich bei dem Gift handelte stand vorerst nicht fest.