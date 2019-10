Hydraulik-Porbleme: AUA-Flieger kehrte nach Wien um

Eine Maschine der AUA, die von Wien nach Larnaka in Zypern fliegen sollte, ist am Mittwochabend zum Flughafen nach Schwechat zurückgekehrt. Wie eine Sprecherin der Airline am Donnerstag der APA auf Anfrage berichtete, wurde im Cockpit ein Problem mit der Hydraulik angezeigt.

Aus Sicherheitsgründen und um das Problem "vor Ort" überprüfen lassen zu können, entschied sich die Crew zum Umdrehen. Um ein entsprechendes Landegewicht zu erreichen, wurden zunächst Schleifen (Holdings) geflogen. Um 21.17 Uhr erfolgte "die sichere und ereignislose Landung". Die Passagiere wurden den Angaben zufolge von der Crew laufend informiert.

Der Airbus A321 (Registrierung OE-LBE) wird nun von der Austrian Technik in Wien gecheckt. Der betroffene Flug OS835 sowie als Folge auch der heutige Flug OS836 von Larnaka nach Wien mussten gestrichen werden, berichtete die AUA. "Um alle Passagiere dennoch an ihre Zieldestination zu bringen, wird heute Mittag ein Ersatzflug nach Larnaka bzw. retour nach Wien durchgeführt", hieß es. Die Airline entschuldigte sich bei den betroffenen Passagieren, beim Thema Sicherheit gehe man keine Kompromisse ein.