Im gestohlenen Auto in Italien als Geisterfahrer

Stmk./Ktn./Italien. Ein Voitsberger (35) stahl Dienstagabend in Graz einen Peugeot 206 und tankte den Wagen danach bei einer Raststätte auf der Südautobahn (A 2) nahe Villach auf und fuhr ohne zu bezahlen weiter.

Tankbetrug. Der Tankwart versuchte noch, den 35-Jährigen anzuhalten, indem er sich dem Auto in den Weg stellte. Doch der Lenker dachte nicht daran, stehen zu bleiben, und raste auf den Angestellten zu, worauf sich dieser mit einem Sprung zur Seite retten musste.

Vollgas. Nach einem Stopp auf einem Rastplatz bei Udine fuhr er als Geisterfahrer auf die Autobahn auf und lieferte der italienischen Polizei zwischen Carnia und Pontebba über 15 Kilometer eine wilde Verfolgungsjagd. Dabei raste er mit Vollgas durch drei Tunnels.

U-Haft. In Amaro wurde der Geisterfahrer gestoppt und festgenommen. Er sitzt in Udine in U-Haft.