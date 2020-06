In ganz Österreich: Ausfälle im Netz von A1

Österreichweit. Beim Mobilfunkanbieter A1 soll es laut "allestörungen.at" zu mehreren Ausfällen des Mobil- und Festnetzes gekommen sein. Zahlreiche Kunden wandten sich an die offizielle Twitter-Seite des Mobilfunkanbieters. "Es kommt bei mobilen Datenverbindungen derzeit zu Problemen. An der Behebung wird gearbeitet", wurde auf einen Kunden-Tweet geantwortet. Auf die Frage, wie lange die aktuelle Störung wohl dauern würde, konnte man keine Auskunft geben.

Auch auf Facebook meldeten zahlreiche User Probleme mit dem A1-Netz

Im Kommentarbereich von "allestörungen.at" meldeten zahlreiche Nutzer, dass sie kein Netz mehr hätten

wir arbeiten dran! Also wenn es eine mobile Datenverbindung betrifft - da gibt es aktuell nämlich leider Probleme. lg Hermann

es kommt bei mobilen Datenverbindungen derzeit zu Problemen. An der Behebung wird gearbeitet, kann dir zwar keine genaue Uhrzeit für die Behebung nennen. Wenn du dich per DM meldest können wir dich aber gerne bei der Behebung per SMS benachrichtigen. lg Hermann