Jahr startet wieder mit blutigen Messer-Morden

Das Jahr 2018 war eines der blutigsten der vergangenen 30 Jahre. Seit den 90er-Jahren gab es nie mehr als 50 Morde - jetzt führt die Polizei unter dem Paragrafen Mord für 2018 74 Bluttaten mit Todesfolge. Zwei Drittel der Opfer der blutigen Mordserie waren dabei Frauen. Eifersucht, Streit oder Scheidungen - das Motiv lag meist in der Beziehung zwischen Mann und Frau.

Und auch das neue Jahr schockiert wieder mit Messermorden an Frauen: Das tödliche Drama in Krumbach war bereits die zweite Bluttat im neuen Jahr - und nach dem Messermord an einer vierfachen Mutter in Amstetten die zweite in nur 24 Stunden