Jetzt Salzburg "weltbeste Stadt" für alle Reisenden

Salzburg. Salzburg ist im kommenden Jahr für den Reisebuchverlag "Lonely Planet" die beste Stadt zum Bereisen. Im neuen "Lonely Planets Best in Travel 2020" führt die Mozartstadt das Ranking in der Kategorie der Städte nicht zuletzt wegen des 100-Jahr-Jubiläums der Festspiele an. Der Reiseführer "Best in Travel" kürt jedes Jahr zehn Top-Städte, -Länder und -Regionen.

Der international, vor allem auch bei jungen Backpackern, anerkannte Reiseführer kürte Salzburg auf Platz eins weltweit: Die Empfehlung an alle Touristen lautet "Top City to visit in 2020" (dt. etwa: Beste Stadt, die man 2020 besuchen sollte). Salzburg kann vor allem mit seiner gut erhaltene barocken Altstadt und dem vielfältigen Kultur-Angebot, wie den Salzburger Festspielen punkten. "CNN" berichtet bereits über die Platzierung und schwärmt von der "Vermischung italienischer und österreichischer Kultur", in der Stadt, die auch als Rom des Nordens bekannt ist. Platz eins in diesem weltweiten Ranking ist eine weitere Werbung für Touristen.

"Trommelwirbel, bitte", heißt es auf der Homepage des Verlages. "Der Herzensbrecher einer Alpenstadt besingt das Jubiläum in vollen Tönen." Salzburg führt das Ranking 2020 vor den Städten Washington DC, Kairo, dem irischen Galway und der Beethoven-Stadt Bonn an. In der Länderkategorie liegt Buthan voran, als Top-Region wurde die Seidenstraße in Zentralasien angegeben. Österreich kommt im Ranking 2020 kein zweites Mal vor.

Salzburgs Bürgermeister Harald Preuner und Tourismuschef Bert Brugger haben für heute Vormittag zu einem Mediengespräch gebeten. Die APA wird berichten.

Auf dem zweiten Platz kommt die Hauptstadt der Vereinigten Staaten Washington, D. C.. Dritter wird Kairo, Ägypten und Vierter Galway in Irland. Der fünfte Platz geht an Bonn, Deutschland.

Wien, die laut "Economist"-Ranking lebenswerteste Stadt, kommt in den Top-Ten-Destinationen nicht vor.