Kirche überfallen: Sechster Ordensbruder gefesselt

Bei dem Überfall auf die Klosterkirche Maria Immaculata in Wien-Floridsdorf ist ein sechster Ordensbruder in einer Büroräumlichkeit gefesselt worden. Anders als die fünf bisher bekannten Opfer der Attacke blieb der Geistliche aber unverletzt, teilte die Polizei am späten Donnerstagabend mit.

Fünf Verletzte

Bei dem Angriff am Donnerstagnachmittag wurden fünf Ordensbrüder der Schulbrüder verletzt, einer davon schwer. Die Polizei geht von zwei Tätern aus, nach denen am späten Abend weiter gefahndet wurde. Hintergrund der Attacke soll ein Vermögensdelikt sein, ein Terrorhintergrund wird von den Ermittlern dezidiert ausgeschlossen.