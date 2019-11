Klima-Demo: Forderungen an Regierung

Protest richtete sich auch gegen die OMV.

Wien/Österreich-weit. Der internationale Klimaprotesttag "Black Friday" der Bewegung "Fridays For Future" hat auch in Österreich Tausende vor allem junge Leute auf die Straße gebracht. In Wien waren es laut Veranstaltern 20.000 Menschen, die Polizei verzeichnete bei einer internen Schätzung rund 4.000 Personen. Auch in Graz und Linz war der Andrang am Freitag groß.

In Wien trafen die Aktivisten einander um 12.00 Uhr bei der U2-Station Krieau, gegenüber der OMV-Zentrale. Hier bekundeten die Demonstranten ihren Unmut über die Ölkonzerne. "Ölkonzerne pumpen in der Ferne, zerstören unsere Umwelt, nur für einen Batzen Geld", skandierten sie in Richtung des Gebäudes. Den Mitarbeitern beschieden sie: "You deserve a green job" (Du hast dir einen grünen Job verdient, Anm.). Zentrale Forderung war "Raus aus fossilen Energien, rein in die Zukunft".

???? Grün: Die OMV-Mitarbeiter*innen verdienen einen sauberen Job, in dem sie nicht vom schlechten Gewissen belastet sein müssen, die Zukunft ihrer Kinder zerstört zu haben. — Fridays For Future Wien (@ViennaForFuture) November 29, 2019

❤ Rot: Wir sitzen alle im selben Boot. Auch Sie: Rainer Seele und Ihre Familie. Der Klimawandel geht alle Menschen was an. Daher lasst uns gemeinsam an einer Lösung arbeiten, denn es gibt nur eine Option und die heißt: Radikaler #Klimaschutz. Weltweit! In Österreich! — Fridays For Future Wien (@ViennaForFuture) November 29, 2019

Die Demo zog gegen 12.30 Uhr zur Zwischenkundgebung vor die Wirtschaftskammer Wien (WKW). Durch den Demozug kam es dem ÖAMTC zufolge auf der Route immer wieder zu auch längeren Staus. Hotspots waren die Schüttelstraße von der Franzensbrücke zur Rotundenbrücke, die 2er-Linie beim Stadtpark vom Hotel Intercontinental bis zum Donaukanal sowie der Franz-Josefs-Kai bis zur Rossauer Lände. "Hier steht alles", hieß es. Das Ende der Klimademo war um 14.00 Uhr vor dem Umwelt- und dem Wirtschaftsministerium am Stubenring angesetzt.

"Verkehrswende statt Weltende"

Tausende Demonstranten setzten sich auch in Graz für mehr Klimaschutz ein. In der steirischen Landeshauptstadt hatten sich die Aktivisten um 11.59 Uhr vor der Oper getroffen, um loszumarschieren. Sie forderten "Verkehrswende statt Weltende"und plakatierten: "Advent, Advent, die Erde brennt". Die Menschen sollten "mehr Liebe und weniger CO2 machen", hieß es aus den Lautsprechern.

© APA/INGRID KORNBERGER

In Linz gingen am Freitag laut Schätzung der Polizei 2.500 Demonstranten für den Klimaschutz auf die Straße. Diesmal führte die Route vom Hauptbahnhof zur Tabakfabrik. Die "Fridays For Future"-Kundgebung verlief friedlich und ohne Zwischenfälle, informierte die Polizei.

Bewusst hatten die Umweltaktivisten im Gegensatz zu den Demos im Sommer Freitagnachmittag einen anderen Weg durch die Stadt gewählt. Der Streckenverlauf entsprach jener seit Jahren geplanten zweiten Straßenbahnachse. Auf deren Notwendigkeit machte auch ein junger Mann mit seinem Plakat aufmerksam: "Linz braucht mehr Linien", hieß es darauf. Ansonsten waren sich die Teilnehmer - Schüler, junge Familien und Pensionisten - einig. "Was wollen wir? Klimaschutz jetzt sofort", riefen sie lautstark.

Weniger groß war der Andrang in St. Pölten und Klagenfurt. Hier kamen jeweils rund 100 Personen zu den Protesten. Auch im Burgenland hielt sich der Andrang in Grenzen.

In der Tiroler Landeshauptstadt Innsbruck, in der zuletzt bis zu 18.000 Aktivisten demonstriert hatten, startete die Klima-Demo erst um 17.00 Uhr. Die Veranstalter riefen im Vorfeld zu einem "Lichtermeer fürs Klima" auf, denn: "Die Zeit (b)rennt!".