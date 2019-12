Knallerei: Für oder gegen Feuerwerk?

Eine Horrornacht für Kriegsflüchtlinge, auch alle Vierbeiner leiden unter der Ballerei: Laut einer Umfrage sei eine Mehrheit der Deutschen für ein Ende der Knallerei - stimmen Sie jetzt auf oe24 ab.

Die neueste Umfrage des deutschen Meinungsforschungsinstituts YouGov (2049 Befragte) wird auch in Österreich für Debatten sorgen: Immerhin ist eine klare Mehrheit (57 %) für ein Verbot der Silvesterknallerei, 37 % sprechen sich gegen ein Aus der Böller aus. Interessant: In dieser Umfrage meinen jedoch 87 %, dass Raketen am Nachthimmel "schön anzusehen" seien. Knapp die Hälfte der Befragten (49 %) sagt auch, dass Feuerwerke "gesellig" seien.

Der Lärm der Knallerei stört aber immerhin 43 % der Befragten: Zu oft werden mit dem Lärm die nun in Europa lebenden, oft schwer traumatisierten Migranten erneut belastet. Auch Tierschützer warnen: Erst vor wenigen Tagen starb in Argentinien ein Vierbeiner an einer Panikattacke, nachdem direkt vor ihm ein Böller explodiert ist.

Die Zustimmung zu einem Knallerei-Verbot zu Silvester ist bei den über 55 Jahre alten Befragten am höchsten, am geringsten ist sie bei den 35- bis 54-jährigen Deutschen. Und immerhin drei Viertel der Befragten stimmen zu, dass Raketen und Knaller schlecht für die Umwelt seien.

