Kokain-Verdacht gegen Stronach-Enkelin

Jetzt droht der Reitsportlerin Nikki Walker, die Enkeltochter von Frank Stronach, eine Olympia-Sperre.

Nikki Walker, Enkeltochter vom österreichischen Milliardär Frank Stronach, wurde bei einer Doping-Kontrolle positiv auf Kokain getestet. Die Probe wurde der Reitsportlerin im Rahmen der Panamerikanischen Spiele 2019 in Lima entnommen. Bei Walker wurde ein Abbauprodukt von Kokain festgestellt. Die wurde vom internationalen Reitsportverband FEI suspendiert. Jetzt droht dem kanadischen Team sogar der Ausschluss von Olympia 2020 in Tokio.

In einem Instagram-Posting widerspricht sie vehement, Kokain genommen zu haben: "Ich war schockiert und am Boden zerstört, als ich das Resultat erfahren habe. Ich habe noch nie illegale Drogen genommen! Meine kanadischen Teamkollegen, mein Team zu Hause im Stall, meine Pferde und ich, wir alle haben so hart gekämpft, um an den Olympischen Spielen teilnehmen zu können. Ich würde nie etwas tun, was diese Teilnahme gefährden könnte."

Nicole "Nikki" Walker ist die Tochter von Belinda Stronach – die Tochter von Frank Stronach. Wie die kanadische Tageszeitung "The Globe and Mail" schreibt, könnte die Magna-Erbin sich die positive Probe auch nur durch den Verzehr des Maté de Coca (Anm. Ein Tee-Getränk aus Koka-Blättern) erklären.