Ein Patrouillenboot der venezolanischen Marine hat ein deutsches Passagierschiff mit Schüssen angegriffen und schließlich gerammt. Das Marineboot traf den harten Bug und sank.

Anfang der Woche befand sich das deutsche Kreuzfahrtschiff „RCGS Resolute“ in der Karibik in internationalen Gewässern nahe der Insel La Tortuga. Das Passagierschiff sollte offenbar von seinem Kurs abgebracht werden.

Das Kriegsschiff eröffnete zuerst das Feuer und rammte im Anschluss das deutsche Schiff unter portugiesischer Flagge. Das Marineboot traf aber auf den sehr harten Bug des deutschen Schiffes und sank. Was die venezolanischen Marine wohl nicht wusste: Die RCGS Resolute hieß zuvor Hanseatic und erfüllt die Anforderungen der höchsten Eisklasse in Norwegen, Schweden und Finnland. Das Schiff kann eine Eisdicke bis zu einem Meter durchbrechen. Daher wurde das Schiff 25 Jahre lang für Expeditionsreisen in der Arktis und Antarktis genützt.

© Screenshot Twitter

In einer Aussendung der venezolanischen Regierung war wiederum von einer Kollision mit einem "illegalen portugiesischem Schiff" die Rede. Die venezolanischen Behörden rechtfertigten sich, dass „es sich um ein Schiff handelt, das Söldner transportierte, um Militärstützpunkte in Venezuela anzugreifen." Die venezolanische Marine habe später aber mitgeteilt, die Mannschaft von der sinkenden "Naiguata" gerettet zu haben.