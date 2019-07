Lkw-Brand sorgte für Mega-Stau auf der A4

Auf der Ostautobahn (A4) ist am Mittwochnachmittag bei Bruck an der Leitha ein Lkw in Vollbrand gestanden. Der Sattelschlepper hatte zwei Baumaschinen geladen, teilte Franz Resperger vom Landeskommando Niederösterreich auf Anfrage mit. Die A4 war in Richtung Ungarn gesperrt. Aufgrund der Löscharbeiten kam es auch in der Gegenrichtung zu Verzögerungen. Verletzt wurde beim Brand niemand. Die Ursache für den Ausbruch der Flammen war vorerst unklar.