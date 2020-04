Die Chancen sind hoch, dass es zum zweiten Mal in der Lotto-Geschichte einen 7-fach-Jackpot geben wird.

Nachdem fünf Mal hintereinander niemand die sechs Richtigen am Lottoschein hatte, gibt es bei der morgigen Mittwochsziehung einen 6-fach-Jackpot, der mit „nur“ 7,5 Millionen Euro dotiert ist. Der erste 6-Fache in diesem Jahr im Februar brachte noch 9,2 Millionen, in Nicht-Krisen-Zeiten ging es dabei schon mal um 10 Millionen und mehr. Grund für den nicht ganz so prall gefüllten Pot: Die Leute suchen weniger die Annahmestelle auf, um Menschenansammlungen aus dem Weg zu gehen, viele haben noch nie online auf Win2day gespielt oder sie sparen, weil das Geld knapp ist.

Rekordgewinner

Je weniger Tipps abgegeben werden, desto höher ist dann aber die Wahrscheinlichkeit, dass aus dem 6-Fachen am Sonntag dann ein 7-Facher wird, womit dann aber wieder die Lottokassen klingeln und der Gewinn entsprechend größer wird. Beim ersten Siebenfach-Jackpot im November 2018 ging es übrigens um 14,9 Millionen Euro, die sich ein einziger Spieler aus Niederösterreich holte, der damit zum ­Rekordgewinner beim heimischen Lotto wurde.