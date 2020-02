Lottoziehung: 3 Gewinner erhalten je 3 Millionen Euro

Der heutige 6-fach-Jackpot wurde geknackt. Drei Spieler tippten die sechs Richtigen und erhalten nun je 3 Millionen Euro.

Der Lotto-Sechsfach-Jackpot ist Mittwochabend von drei Spielern geknackt worden. Ein Burgenländer, ein Salzburger und ein Steirer tippten die "sechs Richtigen" 3, 6, 11, 16, 25 und 43 und teilen sich die Sechser-Summe von mehr als 9,2 Mio. Euro. Sie gewannen jeweils rund 3,1 Millionen Euro. Alle drei kamen dabei per Quicktipp zum Erfolg, teilte die Lotterien mit.

Bei der Ziehung von Lotto 6 aus 45 am Mittwoch, dem 26. Februar 2020 wurden folgende Gewinnzahlen gezogen:

03 06 11 16 25 43 / Zusatzzahl 01

Die Gewinnzahlen der LottoPlus Ziehung vom Mittwoch, dem 26. Februar 2020 lauten:

14 16 30 31 32 42

Die Joker Zahl vom Mittwoch, dem 26. Februar 2020 lautet:

1 5 5 3 7 8

Mehr als 8 Millionen mögliche Zahlenkombinationen

Nach Schätzungen der Lotterien wurden bis heute um 18.30 Uhr noch 2,3 Millionen Scheine mit 9,3 Millionen Tipps von rund 1,5 Millionen Lottospielern in Österreich abgegeben.

Diese abgegebenen Tipps decken drei Viertel der insgesamt 8.145.060 möglichen Zahlenkombinationen ab. Die Chance, bei einem Tipp einen Sechser zu lukrieren, liegt demnach bei etwa 1:8 Millionen. Bei zwei Tipps verdoppelt sich die Chance und so weiter. Garantiert ist der Hauptgewinn, tippt man alle Zahlenvariationen: Dafür benötigt man beim händischen Ausfüllen aber 471 Tage. Abgesehen davon würde es sich finanziell nicht lohnen: 8.145.060 Tipps kosten nämlich 9,7 Millionen Euro.

Rekord-Gewinnsumme lag bei fast 15 Millionen Euro

Bei dem heutigen Sechsfachjackpot handelt es sich übrigens um den vierten in der Geschichte von 6 aus 45 in Österreich. Der allererste Sechsfachjackpot wurde am Heiligen Abend 2017 ausgespielt und brachte zwei Gewinner: Ein Niederösterreicher und ein Steirer erhielten jeweils 6,1 Millionen Euro. Zwei Gewinner gab es auch beim zweiten Sechsfachjackpot im September 2018: Zwei Wiener kassierten je 5,1 Millionen Euro.

Der dritte und bisher letzte Sechsfachjackpot entwickelte sich im November 2018 zum bisher einzigen Siebenfachjackpot. Diesen knackte schließlich ein Niederösterreicher, 14,9 Millionen Euro war sein Rekord-Sechser wert.