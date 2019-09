Lugner crasht oe24.TV-News-Show

Diese Aktion sorgt derzeit für jede Menge Lacher. Richard Lugner ist zu Gast in der oe24.TV-News-Show und spricht über die vergangene Nationalratswahl. Vor zwei Tagen war er noch Gastgeber in der Lugner City zu einem Polit-Talk – unter anderem mit Spitzenkandidat Peter Pilz. Außerdem berichtete Lugner über ein Angebot in seinem Einkaufs-Zentrum, wo es heute ein Bier und ein Würstel um einen Euro gibt.

Weil er es "eilig" hatte in die Lugner City zu fahren, nahm der Baumeister der Nation auch gleich die Abkürzung vor der Kamera. In der Live-Sendung sorgte das natürlich für heitere Stimmung. Selbst die oe24.TV-Moderatoren Felix Aschermayer und Denise Neher erlagen dem charmanten Verhalten Lugners und brachen in Lachen aus.