Massen-Crash mit Fahrrädern sorgt für Verletzte

Eben, Pongau. Ein 52-jähriger Deutscher, der mit seinem E-Bike unterwegs war, konnte vor einer plötzlich querenden 9-Jährigen, nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß mit dem Kind zusammen. Er brach sich bei dem Crash den Arm, wie "orf" berichtet.

Verletzte ins Spital gebracht

Eine weitere E-Bikerin konnte dahinter auch nicht mehr bremsen, wurde in den Unfall verwickelt und stürzte. Die 60-Jährige erlitt Abschürfungen und Prellungen – ebenso wie die Schülerin.

Drei Radfahrer stießen zusammen: 79-jähriger Kärntner schwer verletzt

Millstatt, Kärnten. Ein 79-jähriger Kärntner ist am Sonntag beim Radfahren im Bezirk Spittal an der Drau schwer verletzt worden. Der Mann war mit seinem E-Bike unterwegs, als ihm in Millstatt ein Ehepaar auf Mountainbikes entgegenkam. Die Lenker der Männer streiften einander und alle drei stürzten zu Boden, teilte die Polizei mit.

Der Pensionist aus Althofen erlitt schwere Kopfverletzungen und wurde ins Krankenhaus nach Spittal an der Drau gebracht. Das Ehepaar wurde nur leicht verletzt.

Pkw fuhr Radler über den Fuß