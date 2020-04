Maßnahmen-Gegner: So umgehen sie das Demo-Verbot

Veranstalter orten 'politische Intervention'.

Wien. Anstelle der von der Polizei untersagten Demonstration der Initiative für evidenzbasierte Corona-Informationen (ICI) kündigten die Veranstalter gegenüber der APA am Freitag eine Presseerklärung in Wien an. Diese soll um 15.00 Uhr am Albertinaplatz im Freien unter Einhaltung des erforderlichen Sicherheitsabstandes abgehalten werden, sagte ein Sprecher der Initiative.

Die Klein-Demo war für fünf Personen angemeldet gewesen und sollte sich inhaltlich gegen das Corona-Maßnahmenpaket der Bundesregierung richten. Die Polizei begründete die Untersagung der Kundgebung damit, dass aufgrund der medialen Berichterstattung mehr als die angemeldeten Teilnehmer kommen würden. Verfassungsjurist Heinz Mayer hält die Demountersagung für unzulässig. Ein Sprecher der Initiative sieht darin "das Ergebnis einer politischen Intervention", sagte er zur APA. Um 15.00 Uhr soll verkündet werden, "wie es weitergeht", kündigte er an.