Mega-Ausfall bei Magenta: Anrufe teilweise nicht möglich

Aus ganz Österreich wurden Dienstagvormittag Störungen berichtet.

Die Seite "allestörungen.at" meldete am Dienstagvormittag ab etwa 9.30 Uhr knapp 300 Ausfälle im Magenta-Netz in ganz Österreich. "Liebe Community, derzeit gibt es Beeinträchtigungen bei Anrufen aus dem Magenta-Netz in andere Netze. An der Lösung wird gearbeitet. Wir bitten noch um etwas Geduld", schreibt Magenta auf Facebook dazu.

Das telering-Netz dürfte auch betroffen sein.

Viele Kunden konnten zunächst keine Anrufe tätigen, oder erst nach mehrmaligen Versuchen. Außerdem konnten manche Magenta-Nutzer nicht erreicht werden. Wie lange die Störung dauert, ist noch nicht bekannt.