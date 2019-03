Mega-Panne: Ö3 spielte 18 Minuten lang denselben Song

Wien. Wer kennt ihn nicht, den Ohrwurm-verdächtigen Hit-Song "Hold my Girl" von George Ezra? Die Scheibe läuft derzeit in den heimischen und internationalen Radiostationen rauf und runter. So auch auf Ö3 - und das gleich 18 Minuten lang in der Dauerschleife. Die Hörer des Senders zeigte sich verwundert und nahmen es auch mit Humor.

In der Redaktion dürfte die Hektik groß gewesen sein. Zuerst bedankte sich das Social-Media-Team des Senders für die Hinweise der Hörer: "Hi Christian, danke für deinen Hinweis! Die Ö3-Technik ist bereits informiert und versucht das Problem so schnell wie möglich zu beheben. LG & schönen Sonntag!", schrieb das Ö3-Team auf Facebook.

Nach 18 Minuten bekam man das Problem in den Griff. Jedoch passierte im Stress ein zweiter Fehler. Denn plötzlich liefen zwei Songs gleichzeitig. Nach wenigen Augenblicken konnte aber auch das Problem gelöst werden.

Für alle, die von dem Song immer noch nicht genug haben. Hier zum Nachhören: