Mega-Stau im Frühverkehr in Wien

Wien. Auf der Südosttangente in Wien kommt es derzeit zu massiven Zeitverzögerungen im Verkehr. Der Stau reicht bis zur S2 zurück. "Das ist ungewöhnlich, weil es keinen Unfall und keine neuen Baustellen dort gibt", heißt es vom ÖAMTC. Der Verkehrsservice geht davon aus, dass es einfach an einer Verkehrs-Überlastung liegt. Derzeit verlieren Autofahrer auf der Strecke etwa bis zu einer Stunde.

Der ARBÖ berichtet: Stau auf der A23, Südosttangente und S2, am Wiener Nordrand, außerdem auf der Südautobahn, zwischen Handelskai und Rautenweg etwa 7 km zäher Verkehr.

Ungewöhnlich für Dienstag. Normalerweise staut es in dieser Größenordnung nur montags und freitags, so eine Sprecherin des ÖAMTC. Am Montag müssen sich Autofahrer auf mögliche neue Baustellen einstellen und die Verkehrslage pendelt sich täglich ein. Am Freitag herrscht dann Wochenend-Verkehr und es staut auch wieder mehr. Dass aber an einem Dienstag bis zu einer Stunde Stau ist, ist außergewöhnlich.