Mehrheit der Österreicher ist gegen Silvesterknallerei

Ist das Silvesterfeuerwerk ein Auslaufmodell? Wenn es nach unseren Lesern geht, ja.

Wien. Wenn schon zu Silvester knallen, dann am ehesten mit Sekt- oder Champagner-Korken. Das klassische Feuerwerk oder einfach stumpfsinnige Herumballerei hingegen gehört nicht mehr zum guten Ton. Fast 60 Prozent der Österreicher ist für ein Verbot von Feuerwerkskörpern.

Damit geht die Mehrheit der oe24.at-User mit der gängigen Gesetzeslage in Österreich konform: In Ballungszentren und bei Menschenansammlungen sind Feuerwerkskörper strengstens verboten. Bei Zuwiderhandeln drohen Strafen bis zu 10.000 Euro.

Immer mehr Städte verzichten auf das Feuerwerk zum Jahreswechsel. Stattdessen wird etwa in Innsbruck oder in Graz auf Licht- und Wasser-Shows gesetzt. Nur Linz will heuer wieder offiziell den Nachthimmel erleuchten.