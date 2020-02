Millionen feiern den Fasching

Höhepunkt des Faschings: So lassen wir es krachen. Die Partys und Umzüge des Jahres.

Wien/Villach. 1,5 Millionen feiern bis Faschingsdienstag: schrille Kostüme, laute Partys, kreative Faschingsum­züge. Der Einzelhandel jubelt über 35 bis 50 Millionen Euro Umsatz. Im Schnitt geben wir 25 bis 53 Euro aus: für Schminke, Dekorationsartikel, Kostüme.

Gschnas-Comeback. Fasching ist damit wieder wichtiger als Halloween. Der größte Narrenaufmarsch war bereits gestern in Villach: 20.000 feierten bei Sonnenschein. 150 Gruppen aus ganz Ös­terreich, Italien, Slowenien, Deutschland und Frankreich zogen durch die Stadt. In Wien feierten Tausende bei Umzügen durch den Prater und in Simmering.

Heute ist der Faschings­höhepunkt in Vorchdorf im Salzkammergut (OÖ). Bis zu 20.000 Narren werden bei bestem Wetter erwartet.

Kärnten & OÖ sind Hochburgen. Die Statistik zeigt: Ein Fünftel der Bevölkerung verkleidet sich an diesem Wochenende. Die Hälfte der Österreicher ist vom Fasching begeistert. In den Hochburgen Kärnten, Salzburg und Oberösterreich nehmen 60 % an Umzügen und Faschingsveranstaltungen teil. Selbst 43 % der Wiener, die als Faschingsmuffel gelten, sind mit Freude dabei.

Top-Kostüme: Eiskönigin, Greta und "Paw Patrol"

Hochbetrieb im Kostümverleih. Die Trends 2020: Eiskönigin Elsa und Joker.

