Minister: "Was ich fordere ist keine Luxusarmee"

Politiker melden sich zu Wort

ÖVP-Obmann Sebastian Kurz bezeichnete Österreich als "das schönste Land der Welt. Am Nationalfeiertag möchte ich daher allen danken, die ihren Beitrag leisten - als Freiwillige, in der Arbeit oder in der Familie. Jede & jeder Einzelne macht Österreich zu einem so lebenswerten Land, auf das wir zu Recht stolz sind," schrieb Kurz auf Twitter.

Die Bedeutung des Zusammenhalts in der Gesellschaft betonte SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner zum Nationalfeiertag. "Wir ÖsterreicherInnen können stolz sein auf unser Land - unser schönes, lebenswertes und erfolgreiches Zuhause. Am heutigen Nationalfeiertag möchte ich Danke sagen. Danke an alle Menschen, die sich freiwillig engagieren, die sich für andere einsetzen und gemeinsam Zusammenhalt leben. Dieser Zusammenhalt macht Österreich zu dem, was es ist", heißt es in einer Facebook-Botschaft Rendi-Wagners.

© APA/Scheriau

Für den Dritten Nationalratspräsidenten und FPÖ-Obmann Norbert Hofer stehen am Nationalfeiertag die Souveränität und die Neutralität Österreichs sowie die Grundwerte und Grundrechte im Vordergrund. All das gelte es zu schützen, sagte Hofer in einer Aussendung. Die Neutralität und die Freiheit ermöglichen es Österreich auch, als Vermittler zwischen Konfliktparteien aufzutreten, diese Vermittlerrolle solle Österreich auch in Zukunft verstärkt wahrnehmen, meinte Hofer.

Für FPÖ-Obmann Herbert Kickl muss im Mittelpunkt des Nationalfeiertages "die unumstrittene Bereitschaft stehen, Österreich und seine Souveränität gegen alle Bedrohungen zu schützen und zu verteidigen, also auch gegen die illegale Migration". Er will geprüft haben, ob bei einer neuerlichen Migrationswelle der sogenannte "Verteidigungsfall" eintritt.