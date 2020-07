Mit Auto in den Urlaub: Hier sind Staus vorprogrammiert

Starker Transit, Großraum Salzburg vorbereitet

Vorbehaltlich neuerlicher Grenzsperren im Zusammenhang mit Corona erwartet der Club starken Transitverkehr vor allem Richtung Adria. „Nach ersten Umfragen will immerhin etwa ein Drittel der Deutschen Urlaub im Ausland machen. Darunter sind viele, die normalerweise die zweiwöchigen Pfingstferien am Mittelmeer verbringen. Diese sind heuer quasi schon um einen Urlaub umgefallen. Fernreisen sind derzeit nicht angesagt. Man wird sich also nicht ins Flugzeug, sondern ins Auto setzen und in Richtung Adria aufbrechen“, so die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen.

Ähnlich sieht man die Lage auch im traditionellen Stau-Hot-Spot, dem Großraum Salzburg. Dort ist man, wie in den letzten Jahren, darauf vorbereitet bei zu großem Stauaufkommen wieder einige Autobahnabfahrten zu sperren. Die betroffenen Gemeinden wollen so wieder den Ausweichverkehr durch die Ortsgebiete verhindern.

Schon im Juni haben sich drei Stau-Hot-Spots des Sommerreiseverkehrs heraus kristallisiert. An den vergangenen Wochenenden kam es tagsüber durchgehend zu langen Wartezeiten vor dem Karawanken Tunnel (A11, bis 90 min), dem Grenzübergang Spielfeld (A9, 45 min) und zwischen Pfänder Tunnel und Grenzübergang Hörbranz (A14, 60 min). „Diese Staus entstanden zwar in erster Linie wegen Grenzkontrollen im Zuge der Corona-Maßnahmen, sie werden uns aber den ganzen Sommer über erhalten bleiben“, so der Club.