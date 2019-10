Mitspielen beim neuen RADIO AUSTRIA

Das neue RADIO AUSTRIA hat einen fulminanten Start hingelegt. Vor allem auf das große Hörer-Gewinnspiel gibt es ein sensationelles Echo. Denn auf RADIO AUSTRIA kann man ab sofort 1.100 Euro fürs Radiohören gewinnen. Mehr als 80.000 Österreicher haben sich an den ersten drei Tagen auf www.radioaustria.at bereits mit ihrem Namen und ihrer Telefonnummer für das Gewinnspiel angemeldet.



Der Clou: Sobald du angemeldet bist, erhältst du mit etwas Glück einen Anruf mit der Frage, welchen Radiosender du hörst. Für die Antwort „RADIO AUSTRIA“ gibt es sofort 100 Euro.

Dann fragen wir dich noch nach einem Hit, den RADIO AUSTRIA gespielt hat. Weißt du ihn, gibt es zusätzlich noch 1.000 Euro.

Seit dem Sendestart haben schon zwei Hörerinnen – Stefanie Penninger aus NÖ und Doris Zechner aus Wien – den 1.100-Euro-Jackpot geknackt. Mehr als 20 Hörer haben bereits 100 Euro mit RADIO AUSTRIA gewonnen.

Der neue Musik-Mix bringt den Sound deines Lebens

Das Besondere an RADIO AUSTRIA sind aber nicht nur die Gewinne, sondern vor allem die Musik: Unter dem Slogan „Der Sound deines Lebens“ spielt RADIO AUSTRIA nämlich zusätzlich zu den aktuellen Hits auch die Greatest Hits der 80s, 90s und 2000er. Dazu gibt es stündlich Classic- und Austro-Kulthits.

Auch das Programm von RADIO AUSTRIA ist völlig neu: Ab 6 Uhr startet Rudi Klausnitzer mit der Morgenshow (siehe rechts). Um 9 Uhr folgt Best of Radio mit den Wunsch-Hits der Hörer, ab 12 Uhr läuft die VIP-Lounge (heute mit Thomas Schäfer-Elmayer) und von 16–19 Uhr gibt es dann die Österreich-Show mit allen News für den Feierabend.