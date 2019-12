Mord-Alarm in der Schweiz: Österreicher verdächtigt

34-Jähriger und Komplize in Haft.

Bern. Unter Mordverdacht soll in der Schweiz ein Österreicher festgenommen worden sein. Der 34-Jährige steht im Verdacht, gemeinsam mit einem 43-jährigen Schweizer einen Mann getötet zu haben. Die Leiche wurde in einem Hotelzimmer in Viganello gefunden, gab die Tessiner Kantonspolizei bekannt. Nach ersten Erkenntnissen kam das Opfer, ein 35-jähriger Schweizer, bei einem heftigen Streit ums Leben.

Die beiden Festgenommenen leben in Lugano und im Mendrisiotto, berichtete die Polizei am Mittwoch mit. Eine Obduktion Opfers wurde durchgeführt, die Untersuchungen zur Todesursache gingen aber weiter und würden von Staatsanwältin Valentina Tuoni geleitet.

Die Leiche des Mannes war am Dienstagabend im Zimmer einer Pension in Viganello bei Lugano gefunden worden. Bereits nach dem Fund ging die Polizei davon aus, dass der 35-Jährige nicht eines natürlichen Todes gestorben war. Das Opfer war in der Region Bellinzona wohnhaft.