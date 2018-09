Nach 68 Jahren: Aus für Kasperl & Petzi in der Urania

Wien. Der 28. April 2019 wird ein trauriger Tag. Das wird der letzte Tag sein an dem der Kasperl & Petzi für seine Fans in der Urania spielen, wie der Theater-Direktor bekanntgab. Nach 68 Jahren schließt die Puppenbühne ihre Pforten. Direktor Manfred Müller geht in Pension und weil keine Nachfolger gefunden werden konnte, gehen somit auch Kasperl und Pezi und alle Bewohner der Märchenstadt in den wohlverdienten Ruhestand mit. Dann heißt es am 28. April das letzte Mal "Krawuzikapuzi".

"Wahrscheinlich wird der 28.April 2019 ein bisschen ein trauriger Tag werden: Warum? Nun, es wird der letzte Tag sein, an dem Kasperl und Pezi für Euch spielen", schreibt Müller.

"Ein Auge mit Tränen und das andere mit Lachen gefüllt", schreibt Manfred Müller und verspricht: "Bis zum letzten Spieltag wollen und werden wir alle Spaß und Freude an jeder einzelnen Vorstellung haben."

Seit rund 68 Jahren wurden in der Urania Kasperl-Theater aufgeführt und die Vorstellungen begeisterten seither mehr als vier Millionen Besucher.