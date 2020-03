Nachbarschafts-Brief zu Corona berührt das Netz

'Gemeinsam steht Wien auch eine Pandemie durch.'

In Zeiten der Krisen ist es schön zu wissen, dass die Menschen in Notsituationen füreinander da sind und Solidarität mit Betroffenen oder Schwächeren zeigen. Derzeit kursiert der Brief von engagierten Nachbarn auf Instagram und bewegt viele User. Zwei Bewohner eines Hauses hängten die Zeilen wohl im Hausflur auf und boten darin ihre Unterstützung während der Coronavirus-Pandemie an.

Sie schreiben darin: "Liebe Nachbar_innen! Sollten sie über 65 sein oder eine Immunkrankheit bzw. geschwächtes Immunsystem haben, möchten wir (Fredi und Andi - Tür 12) euch unterstützen gesund zu bleiben. Wir gehören nicht zur Risikogruppe und können somit unter die Arme greifen, falls benötigt. Falls also Erledigungen zu machen sind (Einkauf und sonstige Tätigkeiten in der Öffentlichkeit), freuen wir uns, wenn wir helfen können. Ihr könnt uns einfach einen Zettel bei der Tür lassen, den Briefkasten verwenden oder hier anrufen: (Anm. Nummer geschwärzt) Gemeinsam steht Wien auch eine Pandemie durch. Liebe Grüße, Fredi und Andi"

© Instagram

Ein wunderschönes Beispiel für gelebte Solidarität und hilfsbereite Nachbarschaft!