Nehammer: Vier Staatsverweigerer festgenommen

Nach umfangreichen Ermittlungen, in die mehrere Landespolizeidirektionen und das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) eingebunden waren, sind vier Staatsverweigerer festgenommen worden. Das gab Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) am Dienstag in einer Pressekonferenz in Wien bekannt.

Dem Zugriff am Montag, der mit Hilfe der Sondereinheit Cobra erfolgte, waren Hausdurchsuchungen an den Adressen der Verdächtigen vorangegangen. Die Einvernahmen wären im Laufen, meinte Nehammer. Weitere Details würden im Lauf des Vormittags bekannt gegeben.