Neue Sex-Vorwürfe gegen ÖFB-Fußballstar Ilsanker

Eine weitere junge Frau erhebt Missbrauchs-Vorwürfe gegen den Profi-Fußballer.

Salzburg. Neue Vorwürfe gegen ÖFB-Star Stefan Ilsanker. Wie berichtet, ermittelt die zuständige Staatsanwaltschaft seit Jänner gegen den Fußball-Profi von Eintracht Frankfurt wegen des Verdachts der Vergewaltigung. Jetzt hat sich ein weiteres mutmaßliches Opfer des 30-Jährigen gemeldet.

Ilsanker, der die Anschuldigungen energisch bestreitet und für den die Unschuldsvermutung gilt, soll eine 26-Jährige in seiner Wohnung in Salzburg missbraucht haben. Der Bruder des Nationalspielers sagte inzwischen aus, dass er zunächst einvernehmlichen Sex mit der 26-Jährigen gehabt habe. Später soll dies auch bei Stefan Ilsanker der Fall gewesen sein. Was die junge Frau in einer kontradiktorischen Einvernahme verneinte. Sie befinde sich bis heute wegen des Missbrauchs in psychotherapeutischer Behandlung, sagte ihr Anwalt Franz Essl.

Mittlerweile hat sich ein weiteres mutmaßliches ­Opfer des Profi-Kickers gemeldet. Ilsanker soll versucht haben, die schlafende und alkoholisierte 29-Jährige zu missbrauchen. Die ­Justiz ermittelt wegen versuchten Missbrauchs.