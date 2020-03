Neue Zahlen: 1.016 Coronavirus-Fälle in Österreich

Infizierte Steirerin starb an Multiorganversagen

Ein 1944 geborene Steirerin ist in der Nacht auf Montag in einem für Coronavirus-Patienten bereitgestellten Akutspital an einem Multiorganversagen gestorben. Die Frau hatte an Vorerkrankungen - Niereninsuffizienz und Diabetes - gelitten, hieß es seitens der Steiermärkischen Krankenanstaltengesellschaft (KAGes). Die Patientin war am Freitag aus einem Altersheim ins Krankenhaus eingeliefert worden.

Die Steirerin war in einem Hartberger Heim betreut worden, bei dem am Wochenende bekannt wurde, dass mehrere Bewohner und Mitarbeiter positiv getestet wurden. Das Heim hat 162 Betten und wurde am Wochenende isoliert. Wie viele Patienten genau betroffen sind, war vorerst nicht bekannt. Es sei aber "keine riesige Zahl", sagte Sozialhilfeverbandsobmann Gerald Maier der "Kleinen Zeitung".

Laut KAGes befinden sich noch weitere Coronavirus-Patienten in intensivmedizinischer Behandlung in der Steiermark. Am LKH Graz wurden in den vergangenen Tagen mehrere Maßnahmen gesetzt, um möglichst wenig Besucher und krankenhausfremde Personen am Gelände zu haben. Sicherheitsleute bewachen die Zugänge zum Areal. Das allgemeine Besuchsverbot wurde am Montag auch auf die Gebärstationen ausgeweitet. "Um dem verständlicherweise hohen Schutzbedürfnis werdender Mütter vor Ansteckung mit dem Coronavirus gerecht werden zu können, wird mit sofortiger Wirkung die Ausnahmeregelung vom Besuchsverbot in diesem Bereich aufgehoben", hieß es in einer Aussendung.

Gerade am LKH Graz, wo viele Abteilungen und Häuser zusammenarbeiten müssen, sei der organisatorische Aufwand laut KAGes hoch, um sich auf den erwarteten Zustrom an Patienten einzustellen. Da unnötige Operationen bereits verschoben wurden, werden Betten nach und nach frei. Dienstpläne wurden umgestellt und mit anderen Abteilungen abgestimmt, damit das Personal auch in den kommenden Wochen die erwartete Leistung erbringen könne.