Der laufende Wahlkampf führt zu einem Quoten-Hoch bei Österreichs derzeit erfolgreichstem News-Sender oe24.TV.

Gestern Abend erzielte oe24.TV mit seiner "Elefantenrunde" – der Runde aller sechs Spitzenkandidaten – einen neuen Zuseher-Rekord in seiner Sendergeschichte:

Insgesamt sahen die "Elefantenrunde" und die folgende Analyse (21.00–0.30 Uhr) gestern Abend auf oe24.TV 140.000 ÖsterreicherInnen (NRW 12+).

Durchschnittlicher Marktanteil von 2,2 Prozent

Der durchschnittliche Marktanteil lag bei 2,2 Prozent (mit einer Durchschnittsreichweite von 42.000 ZuseherInnen 12+) und erreichte zur Spitzenzeit (23.30–0.00 Uhr) sogar 3,2 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum und sogar 4,3 Prozent Marktanteil in der Werbezielgruppe (12–49 Jahre).

Bei der Analyse der Elefantenrunde von 23.00 bis 0.00 Uhr war oe24.TV damit erstmals in den "Top Five" der fünf meistgesehenen TV-Programme Österreichs (inklusive ORF 1 und ORF 2) und war in dieser Zeitzone zweitstärkster österreichischer Privatsender hinter ATV.

Quelle: AGTT/GfK Teletest, Evogenius Reporting, Zeitschiene personengewichtet, Spitzenzeit 12+: 23.30-23.45, 12-49 J.: 23.45-00 Uhr, Vergleich 23.00-0.00: Basis DRW, vorläufig gewichtete Daten