ÖSTERREICH & oe24 baut Vorsprung in Wien aus

Genau um 5.347 verbreitete Exemplare legt ÖSTERREICH & oe24 zu und ist damit die einzige Tageszeitung am Wiener Zeitungsmarkt, die wieder an Verbreitung zulegen konnte. ÖSTERREICH & oe24 hat bereits 370.286 verbreitete Exemplare im Wochenschnitt in Wien. Heute, Krone und auch der Kurier verzeichnen Rückgänge in der verbreiteten Auflage. Die Krone ist nun auch im 1. Halbjahr 2019 – wie auch schon im 2. Halbjahr 2018 – unter die 100.000erGrenze an verbreiteter Auflage gefallen. Der Kurier verliert über 10 % in der verbreiteten Auflage in Wien.

© oe24

Quelle: ÖAK 1. Halbjahr 2019 und ÖAK 1. Halbjahr 2018, Wochenschnitt, ÖSTERREICH&oe24 und „Heute“ Mo.–Fr., Rest Mo.–So. In den Hauptgrafiken („verbreitete Auflage Wochenschnitt national“ und „verbreitete Auflage Ausweisung Wien“) werden die genauen Auflagenwerte ausgewiesen. ÖSTERREICH & oe24 Gesamt umfasst die tägliche Auflage ÖSTERREICH-Stamm, OÖ und Länder. Im 1. Halbjahr 2018 ist ÖSTERREICH unter ÖSTERREICH Gesamt ausgewiesen.

Die verbreitete Auflage GESAMT

ÖSTERREICH & oe24 kann seine verbreitete Auflage stabil halten. Krone, Kurier und Heute verlieren an verbreiteter Auflage. Die Krone verliert über 47.000 Exemplare und Heute knapp 7.500 Exemplare an verbreiteter Auflage. Der Standard verliert 920 Exemplare.

© oe24

lt. ÖAK 1. Halbjahr 2019, Wochenschnitt, im Pfeil die Veränderung zur ÖAK 1. Halbjahr 2018 ÖSTERREICH&oe24 und „Heute“ Mo.–Fr., Rest Mo.–Sa. ÖSTERREICH&oe24 und „Heute“ sind Tageszeitung- GRATIS, alle restlichen Titel sind Tageszeitung-KAUF.