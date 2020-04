Öffis, Taxis & Co.: Wo man jetzt Maske tragen MUSS

Ab heute wird die Mundschutz-Pflicht auf Öffis, Taxis und alle offenen Shops ausgeweitet.

Am Ostermontag starteten die Casinos Austria ihre neue Kampagne „Wir tragen Maske“ mit prominenten Testimonials wie Teamchef Franco Foda oder Ex-Politikerin Maria Rauch-Kallat. Die bekannten Maskenträger zeigen vor, wie unser Alltag künftig aussieht.

Denn: Ab heute wird die Mund-und-Nasen-Schutz-Pflicht auf öffentliche Verkehrsmittel, Taxis und alle Geschäfte ausgeweitet.

Der Hintergrund: Die Masken verhindern, dass beim Husten, Niesen und Sprechen Speicheltröpfchen großflächig verteilt werden. Der Träger soll so also, im Fall einer unbemerkten Infektion, seine Umgebung besser schützen. Das Tragen einer Maske schützt aber nicht vor einer Infektion. Wer sich nicht an die neue Maskenpflicht hält, muss mit einer Strafe von 25 Euro rechnen.

Die neuen Regeln: Wer keine Maske trägt, zahlt 25 Euro!

1. In allen Geschäften, in Öffis, Taxis und Autos

Wo? Mit Dienstag wird die Maskenpflicht ausgeweitet. Sie gilt auch in den Geschäften, die jetzt öffnen, sowie in Öffis und Taxis. Ebenso in Privat-Pkws bei Fahrgemeinschaften.

2. Bei Verstoß drohen 25 Euro Strafe

Kontrollen. Seit Samstag darf die Polizei bei Verstößen gegen Corona-Maßnahmen Organmandate ausstellen. Maskenmuffeln droht jetzt eine Organ-Strafe von 25 Euro, die sofort fällig ist.

3. Nach dem Abnehmen die Hände waschen

Anwendung. Beim Auf- und Absetzen ist darauf zu achten, dass man Viren nicht mit den Händen verteilt. Die Maske sollte gut sitzen und eng anliegen. Nach dem Abnehmen sollte man die Hände gut waschen.

4. In Supermärkten gratis oder um 1 Euro

Beschaffung. Einige Supermarktketten stellen den Mund-Nasen-Schutz beim Eingang gratis zur Verfügung. Der Rewe-Konzern verlangt in seinen Filialen einen Euro pro Maske.

5. Auch Schals und Tücher sind erlaubt

Alternativen. Die Idee ist, Mund und Nase zu bedecken und so eine Verteilung der Viren über die Luft zu verhindern. Masken kann man sich daher auch selbst machen oder sich entsprechend Schal oder Tuch umbinden.

6. Ein-Meter-Abstand weiter einhalten

Distanz. Der Ein-Meter-Mindestabstand zu anderen Personen gilt trotz Maske. Ebenso die Hygieneregeln.