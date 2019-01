Österreich bei Sicherheit auf Platz 6

Sechs Frauenmorde in einem Monat – und trotzdem ist alles bestens? Zumindest, was die Statistik angeht, zählt Österreich zu den ­sichersten Ländern der Welt. Das ergab ein Ranking des US-Magazins Global Finance, das folgende drei Faktoren für die Bemessung seiner Einschätzung heranzogen: Krieg und Frieden, persönliche ­Sicherheit und das Risiko von Naturkatastrophen. Alle drei Faktoren fließen gleichwertig in die Wertung ein. Kommt es in einem Land beispielsweise häufig zu Naturkatastrophen, wohingegen die anderen beiden Kategorien weniger gering ausgeprägt sind, wird der Staat als durchaus sicher eingestuft.

Auf den Philippinen ist es derzeit am unsichersten

„Gewonnen“ hat die Sicherheitswertung Island, gefolgt von der Schweiz und Finnland. Auf Platz 4 kommt Portugal und gleich danach ­Österreich. Die weiteren Plätze siehe Grafik oben. Die gefährlichsten Länder sind derzeit die Philippinen vor Jemen, Guatemala, El Salvador, Nigeria und Pakistan. Auffällig: Afghanistan, wo besonders viele Flüchtlinge zu uns kommen, ist nicht in der Liste der unsichersten Länder ...

