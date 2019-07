Österreicher bewundern Merkel mehr als Helene Fischer

Wen verehren die Österreicher am meisten? Diese Frage hat "yougov" in einer aktuellen Umfrage gestellt und das Ergebnis fiel für Österreich durchaus überraschend aus. Bei den Frauen kommt die deutsche Angela Merkel bei den Österreichern auf Platz vier – noch vor Helene Fischer, die auf Platz neun kommt.

Die Webseite "yougov" hat für das Ranking "World's most admired 2019" 42.000 Menschen in 41 Ländern online befragt, welche Frauen und Männer sie am meisten bewundern. Weltweit auf Platz eins kommt dabei die ehemalige US-First-Lady Michelle Obama – keine Frau wird mehr verehrt. Sie verdrängt damit die jahrelange Spitzenreiterin Angelina Jolie, die auf Platz drei landet. An zweiter Stelle landet die TV-Talk-Moderatorin Oprah Winfrey.

Ranking für Österreich

Auch in Österreich ist Michelle Obama die mit Abstand angesehenste Frau. Sie wird gefolgt von Queen Elizabeth II. Auf Platz drei kommt die Schauspielerin Meryl Streep und dann schon die deutsche Kanzlerin Angela Merkel. Die erste Österreicherin im Ranking findet sich übrigens mit Ski-Star Anna Veith erst auf Platz 10.

© yougov.co.uk