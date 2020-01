Österreicher sitzt in China in der Virus-Falle

80 Mio. Menschen sind in China unter Quarantäne gestellt. Österreicher sehen keinen Ausweg.

Wuhan/Wien. Robert Moser ist einer von sieben Österreichern, die in der Krisenregion Hubei gefangen sind. Von dort aus verbreitet sich das gefährliche Corona-Virus in die ganze Welt.

Hilfe. Dem Tiroler, der in China für ein Anlagenbau­unternehmen tätig ist, versucht das österreichische Außenministerium zu helfen, doch noch steckt er in einem Hotel fest. 300 unüberbrückbare Kilometer entfernt liegt der Flughafen, von dem aus er nach Europa fliegen könnte. „Die Chinesen wollen uns zwar helfen auszufliegen, aber sie sagen nicht wie“, sagt er im Interview mit oe24.TV (siehe rechts).

Rettung. Auch andere Länder setzen gerade alles daran, ihre Bürger aus Wuhan auszufliegen. Japan, die USA und bald auch Deutschland schicken Flugzeuge.

Über Nacht: 26 Menschen an Corona-Virus gestorben

Anstieg. Die Todeszahlen in China steigen weiter rapide an. Gestern wurden 132 Tote gezählt, 26 mehr als am Tag zuvor. Die Zahl der Angesteckten beläuft sich schon auf mehr als 6.000 – somit gibt es mehr Betroffene als durch die SARS-Epidemie im Jahr 2002.

Mittlerweile melden 15 Län­der Fälle von Erkrankungen. In Österreich gibt es nach einer Serie von Entwarnungen zwei neue Corona-Verdachtsfälle im LKH in Graz.

Robert Moser: "Hier ist es wie im 3. Weltkrieg"