Peinliche ORF-Panne wird zum Hit im Netz

In der ZiB-Sendung zur Angelobung wurden falsche Untertitel eingeblendet - das Web dreht durch.

Wien. Alles wartete angespannt bis die Regierung angelobt ist. Van der Bellen begrüßt die Minister, den neuen Vizekanzler Kogler und Bundeskanzler Kurz. Der ORF schaltet in die Hofburg - die Berichterstattung startet. In der ORF-Regie dürfte dabei aber die Spannung zu groß gewesen sein, denn im Live-Beitrag liefen Untertitel, die aus einer Liebes-Schnulze sein könnten. Das Hoppala amüsiert inzwischen das Netz.

Hier eine Auswahl der besten Untertitel, die während der Angelobung im ORF fälschlicherweise eingeblendet wurden:

Netz lacht über Panne

Im Netz posteten viel User ihre persönlichen Highlights der falschen Untertitel:

Panne in #ORF #TVthek macht Angelobung zur Lachnummer: Die Angelobung von #TürkisGrün sorgt im Internet für Erheiterung. Grund dafür ist die absurde Untertitelung in der ORF TVthek.https://t.co/xwzBjXOseL via @futurezoneat#Medien #Humor — Georg Jajus (@georgjajus) January 7, 2020

Danke #ORF, made my day pic.twitter.com/vyN5VMQ455 — judith e. innerhofer (@judithinn) January 7, 2020