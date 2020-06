Pfingsten: So wenige Verkehrstote wie noch nie

1979 waren noch 45 Menschen gestorben, heuer waren es nur 2.

Die vorläufigen Zahlen des Innenministeriums für das Pfingstwochenende weisen - wohl auch durch Corona und das schlechte Wetter - lediglich zwei Verkehrstote auf. Das ist der bisher niedrigste Wert seit 1967, als begonnen wurde, diese Statistik zu führen, teilte das Ressort am Dienstag mit. Dies ist ein Bruchteil der 45 Menschen, die 1979 auf gestorben sind, dem blutigsten Pfingstwochenende.

© APA

Am Freitag der Vorwoche war ein 51-jähriger Motorradlenker aus dem Bezirk St. Pölten gegen 19.00 Uhr auf der B25 im Bezirk Scheibbs bei starkem Regen von der Fahrbahn abgekommen. Er stieß gegen eine Leitschiene und kam dabei ums Leben. Das zweite Opfer war ein 66-jähriger E-Bike-Lenker am Pfingstmontag. Um 20.00 Uhr kam er auf einer Forststraße im Bezirk Zell/See während der Abfahrt einer Gruppe von E-Bikern nach einem Überholvorgang bei einem starken Bremsmanöver zu Sturz und starb noch an der Unfallstelle.