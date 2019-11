Prügel-Opfer: 'Warum wurde ich angespuckt?'

Ganz Österreich spricht über den Eklat bei der Trauerfeier für die Mordopfer von Kottingbrunn. Canan K. wurde von einer Frau, offenbar die Cousine der Toten, angegriffen. „Geh weg, du Hure, du wagst es, ohne Kopftuch hier aufzutauchen“, soll die Angreiferin gesagt haben. „Die Frau schlug wie wild auf mich ein. Danach spuckte ein Mann mir ins Gesicht. Es kamen fast 20 Türken dazu und attackierten uns. Zudem schlugen sie auf mein Auto ein. Ich fuhr sofort zur Polizei. Von dort wurde ich mit der Rettung ins Spital gebracht. Ich habe starke Prellungen und Hämatome im Gesicht“, sagte Canan K.

Im Interview auf oe24.TV. schilderte Canan K. – immer noch stark gezeichnet – den Vorfall. Sie habe die Familie nicht persönlich gekannt, sei aber auf Bitte einer Freundin zur Trauerfeier gegangen. Dort wollte sie den Hinterbliebenen auch als Obfrau des Vereins zur Förderung für Frauen mit Migrationshintergrund ihr Mitleid ausdrücken.

Auf der Trauerfeier kam es dann aber zum Eklat. Eine Frau - offenbar die Cousine der Toten – forderte Canan umgehend zu gehen und begann sie zu beschimpfen. „Ich wurde von hinten attackiert“, schildert die 37-Jährige den Vorfall. „Die Frau hat mit bespuckt und an den Haaren gezogen“. Auch am Auto wurde sie noch angegriffen und beschimpft. dabei fielen auch die Worte: „Du hast nicht mal ein Kopftuch an“.

Den Grund für die Attacke kann sich Canan K. nicht erklären. „Was ist der Grund? Warum werden wir beleidigt? Das kann doch nicht sein.“ Die 27-Jährige glaubt aber nicht, dass es primär darum gegangen ist, dass sie kein Kopftuch trug.

Nach der Attacke musste Canan im Krankenhaus behandelt werden. Sie erstatte zudem Anzeige.

Nach den Morden an Tugba A. (29) und ihren Kindern Tuana (23 Monate) und Selman (11 Monate) nahmen Angehörige bei einer Trauerfeier in Bad Vöslau Abschied. Dort kam es zum Eklat.

Samet A. (31) soll am 27. Oktober in seinem Haus in Kottingbrunn zunächst seine Ehefrau und dann seine fast zwei Jahre alte Tochter mit einem Küchenmesser regelrecht hingerichtet haben. Danach soll er seinen Sohn erstickt haben. Der Austro-Türke befindet sich in U-Haft.

© Viyana Manset Haber Tugba A. und ihre Kinder wurden von ihrem Ehemann und Vater getötet.

Tugba A. und ihre Kinder wurden am Mittwoch in der ATIB-Moschee in der Castelligasse für die Beerdigung in der Türkei vorbereitet. Danach fand im Haus der Mutter des Opfers die Trauerfeier statt.