Räuber waren in 1 Minute bei den 10 Millionen

Tirana. Die fünf Täter kamen in einem weißen Bus als „Steuerfahnder“, die laut Überwachungskameras genau 60 Sekunden benötigten, um das Schloss der Feuerwehr-Zufahrt zum Flughafen von Tirana aufzuzwicken und dann zur AUA-Maschine OS 848 zu rasen, in die gerade 10 Millionen Euro in bar geladen wurden. Mit dem in wenigen Augenblicken erbeuteten Vermögen fuhren die Gangster zu einer anderen versperrten Zufahrt, die sie ebenfalls aufbrachen und dann davon düsten. Insgesamt dauerte der Coup höchstens 5 Minuten, wobei noch immer nicht ganz klar ist, ob der tote Komplize von einer Kugel der Verfolger getroffen wurde, oder, ob er von seinen Mittätern exekutiert und aus dem Bus geschmissen wurde. Die 160 Passagiere bekamen von dem Überfall gar nichts mit und wurden vermutlich nicht sonderlich detailliert informiert, als sie abhoben und mit drei Stunden Verspätung in Wien landeten.