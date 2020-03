Schicken Sie uns Ihre Helden in Zeiten der Corona-Krise

Trotz Ausgangsbeschränkung und Virus-Gefahr arbeiten sie tagtäglich weiter, damit unser Österreich zumindest auf Notbetrieb weiterlaufen kann. Jetzt ist es Zeit, dass wir sie in den Vordergrund rücken.

Sie arbeiten trotz Ansteckungsgefahr in Supermärkten, Apotheken, bei Bahn und Bus. Im Dienste der Allgemeinheit machen sie täglich weiter ihre Arbeit. ÖSTERREICH und oe24 wollen diese Helden vor den Vorhang holen: Schicken Sie uns ein Foto ihres persönlichen Favoriten an online@oe24.at mit einer kurzen Beschreibung wer das ist und was er/sie macht und den Ort.