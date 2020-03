Schinkels mit Kult-Video: "Corona, du Missgeburt!"

Ex-Fußballprofi Frenkie Schinkels sorgt derzeit mit einem Video-Statement zum Coronavirus für Gesprächsstoff im Netz.

Wien. Frenkie Schinkels veröffentlichte auf seiner Facebook-Seite ein Video mit einem persönlichen Statement zur aktuellen Lage rund um das Coronavirus. "Es ist wieder so weit. Irgendein Sch***, irgendeine Missgeburt namens Corona überfällt uns in Österreich. Dieser Virus greift uns an", sagt Schinkels in dem Video, das in kürzester Zeit rund 900 "Gefällt-Mir"-Angaben und über 270 Kommentare sammeln konnte. "Dieser Virus greift unsere Vatis, Muttis, Omis und Opas an. Dieser Virus will diese älteren Leute töten.", warnt Schinkels.

Der Ex-Fußballprofi appelliert vor allem an die jüngere Bevölkerung, Vorsicht walten zu lassen und Rücksicht auf die ältere Bevölkerung zu nehmen. "Jetzt müssen wir zusammen halten. Und das geht nur, wenn wir uns an die Schutzmaßnahmen halten", warnt Schinkels in dem emotionalen Video-Statement.